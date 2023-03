Hrgota rettet Fürth gegen Hannover 96 einen Punkt

Durch das 1:1 (0:0) bleiben Hannover 96 und die SpVgg Greuther Fürth auf den Tabellenplätzen zehn und elf. Nach oben als auch nach unten haben die beiden Teams mindestens sechs Punkte Abstand.

Stürmische Anfangsphase, aber keine Tore

Das Kleeblatt drängte sofort nach vorne. Gideon Jung stieg (1.) direkt vor dem Hannover-Keeper Ron-Robert Zieler zum Kopfball hoch. Tobias Raschl prüfte den gegnerischen Torhüter (8.) mit einem Flachschuss. Aber auch Hannover zeigte gefährliche Momente: Thaddäus-Monju Momuluh erwischte die Kugel (10.) am rechten Pfosten und drückt sie fast hinter die Linie. Raschl (24.) und Armindo Sieb (26.) wurden rechtzeitig an ihren Schüssen gehindert.

Erster Elfmeter gegen Hannover zurückgenommen

Nach einem Zweikampf zwischen dem heranstürmenden Ragnar Ache und Luka Krajnc im Strafraum wurde der Elfmeterpfiff (35.) nach Sichtung der Videobilder zurückgenommen. Nachdem die Kugel auch bei einer Doppelchance (43.) von Ache und Max Christiansen beim Nachschuss nicht im gegnerischen Kasten landete, blieb es zur Halbzeitpause bei dem torlosen Remis.

Rückstand, Gegentreffer per Elfmeter und noch ein Videobeweis

Hendrik Weydandt brachte Hannover (54.) in Führung. Die Antwort folgte jedoch prompt. Branimir Hrgota verwandelte einen erneuten fragwürdigen Elfmeter zu Gunsten der Franken (57.) zum Ausgleichstreffer. Bei einer weiteren strittigen Szene, diesmal im Fürther Sechzehner, wurde nach Sichtung der Videobilder entschieden: Es gibt keinen Strafstoß. Trotz einer stürmischen Schlussphase konnte die SpVgg die Partie nicht mehr siegreich gestalten. So verhinderte (85.) der Pfosten das 2:1 durch Ache. Damit blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

Aufwärmen mit Aktion für Kehr nach dessen frühen Karriereende

Vor der Partie hatten sich die Profis der SpVgg Greuther Fürth in speziellen Shirts aufgewärmt, die Robin Kehr gewidmet waren. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler musste seine Karriere mit gerade einmal 23 Jahren verletzungsbedingt beenden. Kehr bestritt in der Saison 2020/2021 acht Spiele für die Fürther in der 2. Fußball-Bundesliga. Danach hatte der Offensivspieler mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt machten ihm Knieprobleme zu schaffen. Die Fürther Profis um Kapitän Branimir Hrgota trugen am Sonntag auch beim Einlaufen beider Mannschaften Shirts mit dem Konterfei von Kehr.