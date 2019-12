Pulverturm brennt: Straubing mischt Eishockey-Liga auf

Feste Größe in der DEL

Mit ihrem Sprung in die DEL im Jahr 2006 haben die Tigers ihren Status als feste Sport-Größe untermauert. Die Straubinger feierten ihre "Eishackler" damals wie Helden. Das Stadion musste erstligatauglich gemacht werden. Klein und kalt ist es bis heute geblieben – ein Stadion mit Retro-Charme, das zurzeit erneut umgebaut und modernisiert wird. Neben Trikots gehören für Straubinger Eishockey-Fans lange Unterhosen und dicke Socken zur Grundausstattung.

Viel möglich in dieser Saison

Trotz geringem Etat sorgen die Tigers in der DEL immer wieder für Aufsehen, etwa durch den Einzug in die Pre-Playoffs in der vergangenen Saison. Diese Saison ist weitaus mehr möglich. "Wir spielen eine hervorragende Saison, wir müssen schlau bleiben, dann ist alles möglich", sagt Kapitän Sandro Schönberger.

Viel Zündstoff

Die gegnerischen Trainer erkennen die Niederbayern längst als gewachsenen Verein an. "Das war ein sehr heißes Spiel", bilanziert Red-Bull-Coach Don Jackson am Dienstag. Das nächste Heimspiel der Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin am zweiten Weihnachtsfeiertag verspricht wieder viel Zündstoff.