Pulverfass FC Bayern: Wie kommt der Rekordmeister in die Spur?

Oliver Kahn wie er ausflippt und vom Stuhl fällt nach dem Last-Minute-Ausgleich von Borussia Dortmund - sein Ausraster war die Szene des letzten Spieltags, die aber auch ein wenig zeigt, wie angespannt die Lage beim FC Bayern derzeit ist. Die Münchner haben gleich mehrere Brandherde, die gelöscht werden müssen. Nach neun Spieltagen nur Platz drei in der Liga, Trainer Julian Nagelsmann steht in der Kritik genauso wie das Katar-Sponsoring des Klubs.

Viel Gesprächsstoff für die anstehende Jahreshauptversammlung.

"Heute im Stadion" - die Frage der Woche

Die Frage der Woche: Pulverfass FC Bayern - wie kommt der Rekordmeister wieder in die Spur?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 15. Oktober, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1