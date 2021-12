Puls, Tempo, Distanz: Welche Funktionen Laufuhren haben sollten

Multifunktional

Trainingsuhren zu tragen, ist in den letzten Jahren für viele Sportler selbstverständlich geworden. Egal, ob zum Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Bergsteigen. Waren die ersten Trainingsuhren, die auf dem Markt kamen, noch auf wenige Parameter beschränkt, sind die modernen, hochpreisigen Uhren inzwischen kleine Computer mit einem umfangreichen Funktions-Menü. Die Preise einfacher Uhren beginnen bei ca. 80 Euro und enden bei 1.000 Euro. Bekannte Hersteller sind Suunto, Polar, Garmin und Coros.

Welche Uhr für wen?

Die Auswahl an Uhren ist riesig. Es ist deshalb wichtig, zu wissen, für welche Einsätze man die Trainingsuhr benötig und welche Ziele man verfolgt. Trailläufer benötigen andere Features als Stadtläufer. Ist ein guter Akku bei einem Trailläufer im Gelände und in den Bergen unabdingbar, stehen beim Läufer in der Stadt, der seine Zeit verbessern will, Funktionen wie Runden – oder Zwischenzeitmessung im Fokus. Zeit, Tempo, Distanz, Puls: Das sind die essenziellen Funktionen, die jede Laufuhr haben sollte.

"Ich nehme die Laufuhr zum Intervalltraining, weil ich dann konkret sagen kann, wie laufe ich die Strecke in der Zeit und wie sehr strengt es mich an, und ich kann genau berechnen, was sind meine Möglichkeiten, ich überschätze mich nicht. Ich kann besser planen." Jürgen, erfahrener Marathonläufer

Leicht zu bedienen

Ganz wichtig bei der Auswahl einer Trainingsuhr: eine einfache und intuitiv zu bedienende Menüführung. Muss sich der Sportler bei jedem Training erst lange mit der Einstellung plagen, benutzt er sie nicht. Trotzdem muss man sich zu Beginn mit der Uhr und ihren Funktionen auseinandersetzen, um diese auch optimal zu nutzen. Wichtig: Wer mit der Uhr schwimmen will, sollte darauf achten, dass sie wirklich für ein Schwimmtraining geeignet ist.

"Die Laufuhr hat mir wirklich geholfen, weil ich ansonsten sicher zu schnell angelaufen wäre, aber da hat mir die Uhr, die alle 1.000 Meter ein Signal gibt, gesagt, du bist gut unterwegs oder du bist viel zu schnell, du hast dich mitziehen lassen." Stefan, ist im Herbst seinen ersten Marathon gelaufen

Nur mit meiner Uhr? Nein!

Sport treiben? Das heißt auch Abschalten. Sich nicht ständig von Mails, Anrufen und Posts jagen lassen. Wenn aber die Uhr immer wieder fiept und blinkt, dann ist es vorbei mit dem Runterkommen und sich selbst Wahrnehmen.

"Man braucht das nicht. Um zu laufen, um Sport zu treiben und auch um mich zu verbessern, brauche ich keine Uhr. Für jeden, der sich eine zulegen will, ist mein Tipp, lass sie doch immer mal wieder im Schrank liegen." Denis Wischniewski, Ultraläufer und Herausgeber der Fachzeitschriften Trail und Ultra Running