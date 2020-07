Publikumsliebling Claudio Pizarro sagt Servus

Er zählt zu den besten Stürmern der Bundesliga, hat alles gewonnen. Neben Titeln auch die Herzen der Fans. Pizarro ist eben Pizarro. Fast immer gut gelaunt, für jeden Spaß zu haben. Der Peruaner avancierte schnell sowohl in Bremen als auch bei Bayern München zum Publikumsliebling.

Und der mittlerweile 41-Jährige fühlte sich in den beiden so unterschiedlichen Klubs pudelwohl. Gleich viermal wechselte er hin und her. "Ich war immer einer, der sich sehr damit identifiziert hat, wo er war. Und ich bin sehr dankbar, dass man in Bremen und München so nett zu mir war. Das wollte ich zurückgeben", erklärte der älteste Torschütze der Bundesliga-Geschichte unlängst.

Viermal Werder, zweimal FC Bayern

Der SV Werder war zwischen 1999 und 2001 seine erste Station in der Bundesliga. Mit 29 Treffern in 56 Partien empfahl er sich für den FC Bayern. Dort kam der Peruaner zwischen 2001 und 2007 in 174 Einsätzen auf 91 Treffer - eine starke Quote. Nach einem "Abstecher" zum FC Chelsea in die englische Premier League heuerte er 2008 erst per Leihe und dann 2009 auch wieder ganz zum zweiten Mal an der Weser an und sorgte dort weiter für Top Torquoten.

Zwischen 2012 und 2015 schlüpfte er dann zum zweiten Mal ins Bayerntrikot. Der Stürmer war als Joker brandgefährlich, hatte aber nie den Anspruch auf einen festen Stammplatz und war doch in der Lage, auch einmal über 90 Minuten zu spielen. Er war der ideale Backup für die namhaften Stürmer.

2015 bis 2017 wieder Bremen, gefolgt von einer glücklosen Spielzeit beim 1. FC Köln waren die nächsten Stationen, ehe es Pizarro 2018 ein viertes Mal zum SV Werder verschlug. Dort beendet er nun seine einzigartige Karriere - ohne in seinem letzten Pflichtspiel noch einmal auf dem Platz zu stehen.

Letztes Spiel auf der Bank

Im Relegations-Rückspiel in Heidenheim ließ Trainer Florian Kohfeldt Pizarro auf der Bank. "Ich habe mich bei Claudio entschuldigt, dass ich ihn in seinem letzten Spiel nicht bringen konnte", sagte der Coach, der Pizarro noch einmal würdigte: "Ich kann meinen Hut nicht mehr ziehen und mich nicht tiefer verbeugen vor Claudio Pizarro."