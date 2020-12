PSG trennt sich offenbar von Thomas Tuchel

Einen Tag nach dem 4:0 (1:0)-Sieg gegen Abstiegskandidat Racing Straßburg sei der 47-Jährige entlassen worden, das berichten L'Equipe, der Radiosender RMC und die Bild-Zeitung. Der Klub war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.

Nachfolger soll der Argentinier Mauricio Pochettino - zuletzt Trainer von Tottenham Hotspur - werden. Der 48-Jährige spielte einst für PSG.

Tuchel verlor im Champions-League-Finale gegen Bayern München

Der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga-Coach hatte den Posten zur Saison 2018/19 übernommen. Paris holte unter Tuchel zwei Meistertitel, dazu triumphierte der Klub im Pokal und Ligapokal. In der abgelaufenen Saison verlor PSG das Finale in der Champions League gegen Bayern München (0:1). Tuchels Vertrag lief noch bis Sommer. PSG um die Superstars Neymar, Kylian Mbappe und Angel di Maria ist in der Ligue 1 derzeit mit einem Punkt Rückstand zu Olympique Lyon und OSC Lille Tabellendritter. Im Achtelfinale der Champions League trifft der Hauptstadtklub auf den FC Barcelona.