PSG-Generalprobe des FC Bayern geglückt: "Relevanz für Dienstag"

Vor der Partie hatte Trainer Julian Nagelsmann noch einmal die Bedeutung des Spiels auch mit Blick auf Paris herausgestellt. Es sei wichtig, "dass wir in der Bundesliga die Punkte liefern und den Flow mitnehmen. Das Spiel hat eine Relevanz für Dienstag".

Durch den ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum konnte der FC Bayern sogar sein Personal frühzeitig schonen. Allerdings ist trotzdem klar, dass im Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr, Livereportage zum Hören) eine Steigerung nötig sein wird, Dabei geht es gegen ein ganz anderes Kaliber als gegen den VfL.

Müller: Leicht angeschlagen, aber "kein Problem"

PSG spielte an diesem Samstag mit einer B-Elf bei AS Monaco und verlor 1:3. Am Dienstag wird im Prinzenparkstadion eine andere Elf auf dem Platz stehen.

Die Münchner gingen die Generalprobe dagegen in Bestbesetzung an. Erst mit der Führung im Rücken durften nacheinander Thomas Müller (46.), Alphonso Davies (46.), Kingsley Coman (60.), Eric Maxim Choupo-Moting (67.), Jamal Musiala (67.), und Leroy Sané (77.) Körner für Dienstag sparen.

Voll konzentriert gegen Paris

Lediglich bei Müller sah das im ersten Moment besorgniserregend aus. Er sei zwar ein "bisschen leicht angeschlagen" gewesen, "aber ohne Probleme", sagte er nach der Partie. Seine Auswechslung sei also letztendlich dann doch nur eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Müller, der gegen Bochum als Kapitän aufgelaufen war, blickt dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain nach der gefestigten Tabellenspitze voller Vorfreude entgegen. Auch ihm ist klar, dass da noch einiges mehr vom Rekordmeister gefragt sein wird: "Da kommt es natürlich drauf an, da müssen wir da sein", sagte Müller.

Nagelsmann: "Alle in einem Boot"

Passend zur nächsten großen Aufgabe hatte Trainer Nagelsmann nach dem Ärger um das Interview von Kapitän Manuel Neuer noch einmal besonders die Bedeutung des Teamgeists beim FC Bayern betont. "Fußball ist ein Teamsport, und alle sitzen in einem Boot", so der 35-Jährige vor dem Bochum-Spiel. Dieses Boot sollte in "eine Richtung" fahren. Nächster Halt: Parc des Princes, Bois de Boulogne, Paris.