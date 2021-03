Proteine sind Bausteine des Körpers – wieviel brauchen Sportler?

Warum brauchen wir Proteine?

Menschen brauchen Proteine: Sie sind die Bausteine unseres Körpers. Wir haben Proteine in den Knochen, in den Bändern, in den Muskeln, in den Sehnen, in der Haut und sogar im Blut. Proteine erfüllen verschiedene lebenswichtige Funktionen. Für den Muskelaufbau, den Hormonhaushalt und für die Bildung von Enzymen. Sportler brauchen Proteine vor allem für die Regeneration nach einem harten Training

Was sind Proteine?

Proteine, beziehungsweise Eiweiße, wie sie umgangssprachlich bezeichnet werden, bestehen aus langkettigen Aminosäuren. Neun der 20 Aminosäuren kann unser Körper nicht selbst produzieren, darum werden sie essentielle Aminosäuren genannt. Wir müssen Proteine also über die Nahrung zu uns nehmen

In welchen Lebensmitteln sind Proteine enthalten?

Tierisches Eiweiß steckt unter anderem in Fleisch, Fisch, Eiern und Milch, pflanzliches Eiweiß zum Beispiel in Samen, Pilzen, Getreide, Nüssen und Hülsenfrüchten.