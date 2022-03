Artikel mit Video-Inhalten

Projekt "Mädchen an den Ball" hofft auf DFB-Unterstützung

Mit Silke Sinning wurde gerade erst eine Vizepräsidentin ins DFB-Präsidium gewählt. Das macht Hoffnung bei der Basis und dem Projekt "Mädchen an den Ball". An mittlerweile 15 Standorten bieten sie in München Fußballtraining an.