Profisport und Corona: Neue Angst vor Geisterspielen

Politik kontra Sport-Blase

Allerdings scheint die Politik gewillt, die bisher geöffneten Sonderwege für den Profisport vorerst durchaus wieder zu versperren. Nach Medieninformationen will Bundeskanzlerin Merkel bei den Ministerpräsidenten zumindest für einen begrenzten Lockdown werben. Ob auch im Sport, ist offen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder scheint sie auf ihrer Seite zu haben. Der forderte nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts am Dienstag rasche Einschränkungen im täglichen Leben: "Lieber schneller und konsequent als verzögert und verlängert." In Nordrhein-Westfalen ist angeblich bereits ein Verbot von Kontaktsportarten in Planung.