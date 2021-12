Profi-Handballer Max Jaeger kämpft gegen Long Covid

Ende März, auf Höhe der dritten Corona-Welle trifft es den HC Erlangen. Fast alle Spieler und der Stab infiziert. Quarantäne. Kaum Impfungen, dafür kommt die Delta-Variante auf. Mehrere Spiele mussten abgesagt werden. Auch Max Jaeger ist Covid-positiv. Am Anfang dachte der 24-jährige noch, er kommt glimpflich davon. "Nach der eigentlichen Corona-Erkrankung habe ich drei Kreuze gemacht, dass es mich nicht so hart erwischt hat", sagt er. Die gegnerische Mannschaft traf es härter. "Die hatten ein, zwei, die im Krankenhaus beatmet werden mussten". Sein Verlauf war da eher mild, dachte Jaeger.

Die Krankheit kehrt zurück

Doch sechs Wochen später schlug die Krankheit zurück. Schwindelanfälle, Erschöpfungszustände – trotz eines fitten Körpers, wie ihm mehrere Ärzte bescheinigten. Keiner wusste, was er hatte, erinnert sich der junge Handballer.

"Ich hatte am Anfang gedacht, es ist ein Hirntumor oder etwas Schlimmes, war dann immer erleichtert, wenn der Arzt gesagt hat: Da ist nichts, du bist gesund" Max Jaeger

Doch im nächsten Moment sei er wieder traurig gewesen, weil kein Arzt herausfinden konnte, was er hatte. Erst ein Neurologe konnte ihm weiterhelfen: Es ist Long Covid. Eine zwiespältige Diagnose für Max Jaeger.

Im ersten Moment war er froh, überhaupt eine Diagnose zu bekommen. "Aber dann nach so fünf, sechs Wochen wurde es aber kein bisschen besser. Da habe ich irgendwann gedacht, das geht nie wieder weg. Ich konnte nicht mehr meinen Alltag richtig leben, ich wurde wirklich komplett aus dem Leben gerissen."

Gedächtnisverlust und Konzentrationsschwierigkeiten

In der schlimmsten Phase konnte er nicht bis zehn zählen. "Ich hatte vergessen, welche Zahl ich vorher gesagt hatte", erinnert sich der junge Handball-Profi. Noch heute denkt er mit Schrecken an eine Episode im Supermarkt. Da wollte er eine Menge einkaufen. An der Kasse hatte er dann eine rote Paprika im Einkaufswagen. "Und ich wusste nicht mehr, was ich sonst noch haben wollte", so Jaeger. Ab da ging er nicht mehr in den Supermarkt. "Ich war abhängig von meiner Freundin, die für mich den Alltag meisterte". Er selbst kam sich vor wie "eine Mumie oder ein Zombie, der durchs Haus geistert."

Impfen hilft – da sind sich die Handballer sicher

Mit Hilfe des Neurologen und anderer Ärzte kämpfte er sich ins Leben zurück, setzte beim Training aus und konzentrierte sich auf den Alltag. Der Verein gab ihm da viel Zeit und Freiraum. Keine schöne Zeit, weiß Trainer Michael Haaß. "Wir haben das ja am eigenen Leib erfahren, wie schlecht es dem Max ging und wie lange das eigentlich dauert und noch andauert, wieder voll hergestellt zu sein." Die Spieler und Betreuer des HC Erlangen haben ihre Lehren daraus gezogen.

"Bei uns gibt es keine Diskussion, sich impfen zu lassen, weil es einfach auch Leute von uns traf – die haben richtig flach gelegen. Das ist kein Spaß. Das ist keine Grippe.“ Michael Haaß, Trainer des HC Erlangen

Zurück im Leben

Max Jaeger hat sich zurückgekämpft. In kleinen Schritten. Mittlerweile trainiert er mit der Mannschaft, ist sogar wieder im Kader. Doch der Weg dahin war nicht leicht. "Ich habe in dieser Zeit am Tag 15, 16 Stunden Schlaf gebraucht", erinnert sich der 24-jährige. Aber sein Motto war: "Ich muss weiterleben. Ich kann nicht zuhause sitzen wie eine Mumie oder wie ein Zombie durch die Wohnung schleichen und nichts mehr machen."

Ganz auskuriert hat er Long Covid noch nicht. Doch mit der Zeit wird es langsam besser. Und er hofft auch auf ein neues Medikament, das gerade entwickelt wird. Denn er ist mit seiner Krankheit nicht alleine.