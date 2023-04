Professor French und die Ingolstädter Panther

Die letzten zehn Sekunden in Spiel sechs der Halbfinalserie gegen die Adler aus Mannheim hatten es nochmal in sich. Bully, Querlatte, Monsterparade, Empty-Net Tor und Videobeweis. Besser nicht hinschauen, hat sich wohl auch Mark French gedacht. TV-Bilder zeigen wie sich der Ingolstädter Coach kurz vor dem Bully seine schwarzumrandeten Magnetbrillen abnimmt. Eine Weitsichtbrille, die der Coach der Schanzer immer leicht nach vorne trägt. Wie ein Professor, der in die Aula blickt, überblickt French so von der Trainerbank stehend auf die Eisfläche.

French ist ein Eishockeyprofessor – der als akribischer Arbeiter und Taktikliebhaber gilt, aber auch großen Wert auf den zwischenmenschlichen Umgang legt. Letzteres ist sicher einer der Gründe, warum er seine Mannschaft in der Hauptrunde und Playoff zu Spitzenleistungen geführt hat. Denn Qualität und gute taktische Ansätze gibt es in der ganzen DEL.

Gemeinsam stark

Mark French aber hat die Muster seiner Panthermannschaft messerscharf analysiert und ihr das passende Konzept und eine funktionierende Spielidee übergestülpt. Was auffällt, die Ingolstädter kommen vor allem über's Kollektiv. Das bestätigt Stürmer Mirko Höfflin gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Wir haben keine Einzelspieler, die herausstechen. Es ist wirklich der Erfolg vom ganzen Team. Das ist unsere Stärke."

Sagt sich immer so leicht im Mannschaftssport. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht es. In der Hauptrunde trugen sich 25 Spieler in die Scoring Liste ein, zwölf Spieler sammelten über 20 Scoring Punkte. Obwohl die Ingolstädter die Pre-Saison auf Platz zwei beendeten, fand sich kein Spieler unter den Top 25 auf der Scorerliste. Im Playoff scoren plötzlich Spieler wie Justin Feser und Daniel Pietta mehr wie die Pre-Saison-Topscorer Frederik Storm und Mirko Höfflin.

Erste Titelchance seit neun Jahren

Der ERC Ingolstadt ist der erste Verein, der das Finale der DEL-Playoffs erreicht hat. Und das vor dem Erstplatzierten der Hauptrunde und Topfavorit EHC München.

Für die Oberbayern, die jetzt ein Spiel mehr Pause haben, eine echte Chance sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel zu holen. Den letzten und einzigen Titel holten die Ingolstädter 2014, damals noch mit den Vereinslegenden Jakub Ficenec und Thomas Greilinger.

Im Februar wurde Frenchs Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. French sei ein "ehrgeiziger, fleißiger und detailorientierter Trainer, der die Spieler sehr gut vorbereitet, ihnen für jedes Spiel einen klaren Matchplan an die Hand gibt und seine Vorstellungen des schnellen Eishockeys, welches wir spielen wollen, hervorragend vermitteln kann", befand Manager Tim Regan.

Und was hat es nun mit dem Psychologiestudium auf sich?

Das helfe ihm vor allem zu verstehen, wie die unterschiedlichen Spieler ticken und wie er den richtigen Zugang zu ihnen finde, sagt er gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Und weiter:

"Ich habe mich vor den Playoffs mit jedem Spieler persönlich hingehockt, kurze Gespräche geführt. Einfach um ihnen nochmal individuell klarzumachen, was für sie wichtig ist, was sie dem Team geben können. Und wofür wir als Mannschaft stehen."

Er scheint den richtigen Ton gefunden zu haben, am Freitag haben die Panther in Spiel eins die Chance auf den zweiten Meistertitel seit neun Jahren haben.