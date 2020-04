Prof. Dr. Lange: "Geisterspiele falsches Zeichen für Fans"

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzen sich stark für die Fortsetzung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ein. DFL-Boss Christian Seifert stellte in einer Pressekonferenz das geplante Konzept vor, das zahlreiche Maßnahmen hinsichtlich Hygiene und Sicherheit beinhaltet. Der 50-Jährige betonte aber gleichzeitig, dass es nun in der politischen Hand liegt, zu entscheiden, ob, wann und wie es mit dem Profifußball weitergeht.

Körperbetontes Sporttreiben nur ganz schwer zu vermitteln

Prof. Dr. Harald Lange, der Inhaber des Lehrstuhls für Sportwissenschaft an der Universität Würzburg, weiß, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs sehr umstritten ist. Er ist ist der Meinung, dass man mit der Veranstaltung von Bundesliga-Spielen ohne Zuschauern ein komplett falschen Zeichen setzen würde. Es sei der Gesellschaft nicht zu erklären, wieso im Stadion "im Zweikampf körperbetontes Sporttreiben möglich wäre, während unsere Kinder ihre Freunde nicht treffen dürfen. Das ist nur ganz schwer zu vermitteln."

"Es ist einfach absurd, wenn Prinzipien, die jeder Unternehmer, jeder Gastwirt, jeder Geschäftsinhaber extrem konsequent befolgen muss - in Teilbereichen einfach außer Kraft gesetzt werden. Dann fehlt natürlich in der Gesellschaft die Akzeptanz. Diese Sonderrolle stellt man nicht mal unserem Lieblingskind dem Profifußball zu." Prof. Dr. Harald Lange