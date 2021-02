Privilegierte Sport-Profis? Kritik an Fußball-Reisen wächst

Das Corona-Virus hat die Welt nach wie vor im Griff, von Lockdown-Lockerungen noch keine Spur. Trotzdem reisen die Fußballvereine und Profisportler kreuz und quer durch die Welt. Das stoßt bei einem Teil der Bevölkerung und der Politik zunehmend auf Kritik.

Chaos-Anreise des FC Bayern nach Doha

Auch die Reise des FC Bayern nach Doha schlug hohe Wellen. In Katar kicken die Münchner aktuell bei der Klub-WM um ihren sechsten Titel am Stück. Wegen einer dreiminütigen Verspätung erhielt das Flugzeug des Bayern-Trosses keine Startfreigabe und musste die Nacht im Flieger in Berlin verbringen. Das sorgte bei Karl-Heinz Rummenigge für gehörigen Frust. Der frühere Klub-Präsident Uli Hoeneß nannte das Flug-Durcheinander sogar einen "Skandal ohne Ende". Es stellt sich die Frage: Muss die Reise in den Wüstenstaat überhaupt sein?

"Das ist ein Sponsor, den möchte man nicht verprellen. Auch da geht's wie in vielerlei Hinsicht ums Geld", stellt BR-Sportreporter Bernd Schmelzer fest. Warum man unbedingt diesen Titel noch erringen möchte? "Weltpokalsieger ist ein hoher Titel. Auch als Trainer wird man Weltmeister und Weltpokalsieger eher selten in seiner Karriere", so Schmelzer.

SPD-Generalsekretär Klingbeil: "Spiele verzichtbar"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat dem Fußball wegen der weiter geplanten Austragung von Champions-League-Spielen während der Corona-Beschränkungen Realitätsferne vorgeworfen: Die Tatsache, dass alle in Einschränkungen leben und die Mannschaften nun quer durch Europa jetten würden, sei kein gutes Signal. "Es wäre ein stärkeres Signal, wenn dieses Spiel verschoben worden wäre oder gar ausgefallen wäre. Das ist auch mal verzichtbar an dieser Stelle. Der Wettbewerb darf da nicht an erster Stelle stehen", stellte der SPD-Politiker fest.

Leipzig und Mönchengladbach: Champions-League-Spiele in Budapest

Wegen der Corona-Beschränkungen wurde das Spiel im Achtelfinale der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool am 16. Februar von Leipzig nach Budapest verlegt. Auch Borussia Mönchengladbach zieht zum Heimspiel gegen Manchester City nach Budapest um. Das geltende Einreiseverbot aus Großbritannien lässt keinen Auftritt der Gladbacher im heimischen Borussia-Park zu.

Hoffenheim spielt statt in Norwegen im spanischen Villarreal

Die TSG 1899 Hoffenheim wird das Europa-League-Hinspiel gegen Molde FK nicht in Norwegen, sondern im spanischen Villarreal absolvieren. Die erste Partie der ersten K.o.-Runde ist für den 18. Februar angesetzt, aber die Grenzen des skandinavischen Landes sind seit dem 29. Januar für praktisch alle Menschen dicht, die nicht in Norwegen wohnen.

"Es ist eine groteske Situation. Man fliegt den Virus-Mutationen sozusagen davon. Die Engländer dürfen nicht nach Deutschland, die Deutschen dürfen nicht nach Norwegen. Wird nicht gespielt, wird das Spiel für den Gegner 3:0 gewertet, ist die Mannschaft quasi raus." BR-Sportreporter Bernd Schmelzer

UEFA wäre gefordert

BR-Sportreporter Bernd Schmelzer betont, dass eigentlich der Verband, die UEFA gefordert sei. Sie müsse Lösungsvorschläge und Ideen liefern, dass man das Gesicht wahrt: "Fußball war bislang der Bespaßer der Nation und macht sich jetzt sehr leicht angreifbar."

Innenministerium bestreitet Bevorzugung

Das auch für den Sport zuständige Innenministerium sieht in Auslandsreisen von Profifußballvereinen wie jetzt beim FC Bayern München nach Katar keine Bevorzugung oder Ausnahmen für die Klubs. "Die Ausreise aus Deutschland ist ja nicht verboten. Und bei der Einreise gelten dann die Einreise- und Quarantäneregelungen wieder", sagte eine BMI-Sprecherin auf der Bundespressekonferenz.