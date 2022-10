Premierensieg für Fürth-Trainer Zorniger dank Einwechslungs-Coup

Der neue Coach veränderte die Fürther Startelf im Vergleich zum 1:3 gegen Heidenheim auf vier Positionen. Im Tor bekam der Stammtorhüter Andreas Linde wieder den Vorzug vor Leon Schaffran. Die Abwehr wurde von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt. Dadurch kam mit Oussama Haddadi ein Verteidiger für den Mittelfeldspieler Julian Green ins Team. Außerdem startete Marco Meyerhöfer anstelle von Simon Asta als rechter Außenverteidiger und der 19-Jährige Armindo Sieb ersetzte Timothy Tillman in der Offensive.

Youngster Sieb trifft zum 1:0 für die SgVgg Greuther Fürth

Damit zeigte Zorniger bereits in der ersten Halbzeit sein glückliches Händchen. Von Anfang an war sein Team überlegen. Und genau als Bielefeld stärker zu werden schien, stach der vom neuen Coach eingesetzte Youngster. Sieb verwandelte (30.) einen Abpraller von Barnimir Hrgota mit links zu seinem allerersten Zweitliga-Treffer.

Kleeblatt bleibt am Drücker

Gegen Ende der ersten Halbzeit entstand eine weitere Druckphase. Sieb und Hrgota hatten (39. und 40.) gute Einschusschancen. Diese wurden jedoch wegen einer Abseitsstellung und einer Abwehr auf der Torlinie nicht verwandelt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Fürth am Drücker. Sieb erwischte (46.) einen Abpraller, den Bielefelds Verteidiger Lukas Klünter in höchster Not parieren konnte. Hrgota zog (52.) aus 25 Metern links am Tor vorbei. Sieb versuchte es von der Strafraumgrenze (58.) mit dem rechten Fuß. Diesmal parierte der Bielefelder Keeper Martin Fraisl. Dann durfte sich der Matchwinner Sieb den Applaus des heimischen Publikums abholen. Er wurde in der 64. Minute vom Kleeblatt-Coach durch Dickson Abiama ersetzt. Und seine Teamkollegen brachten den heiß ersehnten Sieg über die Ziellinie.

Fürth nicht mehr Schlusslicht

In der Tabelle zog das bisherige Tabellenschlusslicht aus Fürth damit nicht nur an der Arminia vorbei, sondern verließ zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze. Sandhausen könnte am Sonntag nach der Partie gegen Braunschweig (30.10., 13.30 Uhr) noch an den Franken vorbeiziehen.