Premierensieg für Foss-Solevaag, Straßer scheidet aus

Nach dem Erfolg des Österreichers Manuel Feller am Samstag feierte am Sonntag Sebastian Foss-Solevaag seinen ersten Weltcup-Sieg. Der 29-jährige Norweger gewann vor dem Österreicher Marco Schwarz und Alexis Pinturault aus Frankreich.

Zweiter Durchgang ohne DSV-Starter

Nachdem Linus Straßer im ersten Durchgang einfädelte, war das Rennen für den 28-Jährigen vorzeitig beendet. Beim ersten Slalom im Salzburger Land tags zuvor hatte der Sieger von Zagreb und Zweite von Adelboden noch Platz fünf belegt - und damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt. Nun folgte der Dämpfer. Aber sein Frust hielt sich in Grenzen.

"Sieg und Niederlage liegen sehr eng beieinander. Einfädeln kannst du immer, das passiert einfach, das gehört dazu." Linus Straßer

Die weiteren DSV-Läufer Sebastian Holzmann (ausgeschieden), Julian Rauchfuß (35.), Anton Tremmel (36.), Fabian Himmelsbach (40.) und David Ketterer (41.) verfehlten ebenfalls den zweiten Lauf.

Noch zwei Slalom-Rennen vor der WM

Vor der Weltmeisterschaft im Februar in Cortina d'Ampezzo stehen noch der Nachtslalom in Schladming sowie zwei weitere Torläufe in Chamonix an.

Linus Straßer in Blickpunkt Sport am Sonntag, 17. Januar

Doch bevor es für den 28-Jährigen im Ski-Zirkus weitergeht, legt er einen Zwischenstopp im Blickpunkt-Sport-Studio am Sonntagabend ein. Der Münchner ist zu Gast bei Markus Othmer.