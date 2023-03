Premiere bei den Bayerischen Meisterschaften im Fechten

"En garde!" wird es in diesen Tagen häufiger lauten, in den Sporthallen der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg. Mit der französischen Kurzform von "Vorsicht" werden Fechter schließlich dazu auffordert, sich zum Kampf aufzustellen. Und zu diesen Duellen wird es an diesem Wochenende hier häufiger kommen, denn in Nürnberg finden die Bayerischen Meisterschaften im Fechten statt. Wie der Bayerische Fechterverband bekannt gab, werden erstmals in diesem Rahmen die Meisterschaften in Degen, Florett und Säbel zeitgleich ausgetragen.

500 Athleten fechten in Nürnberg

Demnach sind bis zum Freitag insgesamt rund 500 Anmeldungen eingegangen. Das sei ein Rekord, hieß es. Die Bayerischen Meisterschaften sind der höchste Wettbewerb im bayerischen Fechten. Der Nürnberger Wettbewerb ist dabei das letzte Qualifikationsturnier für die kommenden Deutschen Meisterschaften in allen Altersklassen und Waffengattungen.

Der ausrichtende Verein Fechterring Nürnberg gilt als einer der erfolgreichsten Fechtvereine Bayerns. Die Fechterinnen und Fechter holen regelmäßig Medaillen bei Deutschen Meisterschaften. Auch auf internationaler Ebene sind die Nachwuchs-Athletinnen und Athleten des FR Nürnberg erfolgreich. Tobias Hell, Vorsitzender des Fechterrings Nürnberg, freut sich auf das Wochenende: "Ich freue mich sehr, knapp 500 Teilnehmer bei der Bayerischen Meisterschaft in allen Waffen in Nürnberg begrüßen zu können. Mit den Bertolt-Brecht-Hallen hat der Fechtsport ideale Voraussetzungen am Standort Nürnberg gefunden."

17-jähriger Münchner zählt zum engen Favoritenkreis

Zu den Favoriten gehört ein Münchner: Niklas Diestelkamp vom KTF Luitpold München. Der 17-jährige Florettfechter holte bei den U20-Europameisterschaften im estnischen Tallinn erst die Bronzemedaille. Er wird als heißer Favorit auf den Titel des Bayerischen Meisters gehandelt.