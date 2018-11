Preis für gesunde Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter

Auch im Jahr 2018 wird der "Champion of Honour“ auf sechs Etappen und über folgende Veranstaltungen hinweg ermittelt: Beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg (09. bis 13. Mai), bei Balve Optimum (07. bis 10. Juni), beim Ritt um das Goldene Pferd in Werder (21. bis 24. Juni), beim Turnier der Sieger in Münster (23. bis 26. August), dem Chiemsee Pferdefestival in Ising (06. bis 09. September) und den Munich Indoors in der Münchner Olympiahalle (22. bis 25. November) bewertet ein Gremium aus internationalen Richtern, Stewards und Dressurausbildern den Umgang von Grand-Prix-Teilnehmern mit ihren Pferden. Fairness, Gesamtharmonie und Kollegialität auch abseits des Dressurvierecks gehen, neben weiteren Punkten eines Kriterienkatalogs, in die Bewertung ein.

Champion wird bei den Munich Indoors gekürt

Vier der insgesamt sechs Etappen fließen in die Gesamtwertung ein, wobei die Munich Indoors eine Pflichtetappe darstellen. Hier wird der "Meggle Champion of Honour“ (over all) am Samstag um 21.10 Uhr gekürt: In der Wertung liegt Victoria Michalke vor Benjamin Werndl und Matthias Bouten. Zu gewinnen gibt es neben einer ausdrucksvollen Pferdeplastik von Meissen Couture einen Geldpreis in Höhe von 7.000 Euro für den Erstplatzierten, 4.000 EUR für den Zweitplatzierten und 2.000 EUR für den Drittplatzierten.

Abschlussspringen live im BR

Munich Indoors live im BR-Fernsehen: Der BR überträgt das abschließende Springen der Riders Tour am Sonntag ab 16.15 Uhr live.