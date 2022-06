Preis für Fan-Kultur: Fußball-Fanclub des Jahres gesucht

Ab sofort können sich Fußball-Fanclubs für den Preis, den die Deutsche Akademie für Fußballkultur auslobt, bewerben. Wie die in Nürnberg ansässige Akademie mitteilt, sollen damit die besonderen fußballkulturellen und gesellschaftlichen Leistungen von Fanclubs prämiert werden.

Soziales und gesellschaftliches Engagement über den Fußball hinaus

Fanclubs schaffen laut Akademie auf vielfältige Weise ein Zusammengehörigkeitsgefühl. So unterstützen sie ihr Team im Stadion mit Fahnen und Gesängen und wirken mit ihren Ideen aktiv an der Entwicklung ihres Vereins mit. Die Fanclub-Mitglieder unterstützen sich auch gegenseitig und machen etwa ihre Stammlokale auch über die Spiele hinaus zu wichtigen Anlaufpunkten. Oft zeigen die Fangemeinschaften ausgeprägtes soziales Engagement, so die Akademie. Aus dem Umfeld ihres Vereins seien sie nicht wegzudenken.

Die positive Kraft der Fanclubs – 5.000 Euro Preisgeld

Der "Fanclub des Jahres" wird mit dem easyCredit-Fanpreis ausgezeichnet und erhält 5.000 Euro Preisgeld. Die Auszeichnung wird bei der Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise am 28. Oktober 2022 in Nürnberg übergeben. Die Akademie sucht eine Gruppe, die stellvertretend für die positive Kraft der Fußballbegeisterung und all die Menschen steht, die diese leben.

Bewerbungen ab sofort möglich

Bewerben kann sich jeder bestehende Fanclub aus dem deutschsprachigen Raum mit dauerhafter Struktur und fester Mitgliedschaft, der einem einzelnen Fußballklub anhängt. Fanclubs können sich ab sofort unter www.fussball-kultur.org bewerben. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2022.

Preis für gelebte Fankultur

Der easyCredit-Fanpreis ist der einzige der fünf Deutschen Fußball-Kulturpreise, der jährlich seine Kategorie wechselt, sich dabei aber auf positive Fankultur konzentriert. Prämiert wurden seit 2007 unter anderem die beste Fußballkneipe sowie der beste Fußball-Podcast.