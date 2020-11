Positiver Corona-Test bei Eishockey-Bundestrainer Söderholm

Kontakt zu Spielern des DEB-Teams soll Söderholm nicht gehabt haben, deshalb bestehe keinerlei Gefährdung, zumal die Profis am Sonntag alle mit einem frischen negativen Testergebnis angereist seien, ergänzte der DEB. "Das ist ganz klar die größte persönliche Enttäuschung, die ich selbst als Spieler oder Trainer erlebt habe. Ich habe am Donnerstag noch Sport gemacht, am Abend begannen die Symptome mit Fieber und Husten. Zum Glück war ich an dem Tag nur bei mir zu Hause", sagte Söderholm.

"Das Gute ist, wenn man etwas Gutes sehen kann, dass wir uns im Trainerteam vorab schon für einen solchen Fall abgestimmt haben." Toni Söderholm

Wegen Corona: Deutschland-Cup nur mit drei Teams

Die Pandemie hatte bereits das Teilnehmerfeld ordentlich durcheinander gewirbelt. Russland, die Slowakei, die Schweiz und Ersatzteilnehmer Norwegen sagten coronabedingt ab. Trotz des Chaos hatte Söderholm auf die Durchführung des Turniers bestanden. Antreten sollen in Krefeld neben der deutschen Nationalmannschaft noch Lettland und das "Top Team Peking" des DEB, ein Perspektivteam für die Olympischen Spiele 2022. Söderholm will daheim in München ständig enge Verbindung zu seinem Trainerteam und den Spielern halten und die grundsätzliche Linie auch aus der Ferne vorgeben.

Seit März, als die Deutsche Eishockey Liga ihre Saison wegen des Coronavirus abgebrochen hatte, wurde in Deutschland nicht mehr auf professionellem Niveau gespielt. Noch ist unklar, ob die DEL in diesem Winter überhaupt wieder in eine Saison starten kann.

Veränderungen im Trainerteam

Durch Söderholms Ausfall gibt es einige Veränderungen im Trainerteam: So wechselt U18-Bundestrainer Steffen Ziesche aus dem "Top Team Peking" zur Nationalmannschaft. Der ehemalige finnische Nationalspieler Ville Peltonen soll dem DEB beim Turnier in beratender Funktion zur Seite stehen. Desweiteren stößt Thomas Popiesch, Trainer des DEL-Klubs Fischtown Pinguins Bremerhaven, zum Trainerteam der Nationalmannschaft.

Zudem muss der DEB in der A-Mannschaft auf Top-Verteidiger Moritz Seider verzichten. Der 19-Jährige bleibt bei seinem Klub Rögle BK in Schweden, an den Seider von den Detroit Red Wings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgeliehen ist. Deswegen reißt auch Assistenztrainer Cory Murphy nicht an, der ebenfalls bei Rögle unter Vertrag steht. Außerdem nimmt Münchens Patrick Hager nicht teil. Das Aufgebot der Nationalmannschaft umfasst somit drei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Stürmer.