Positive Corona-Fälle: Türkgücü-Spiel in Rostock abgesagt

Türkgücü zum zweiten Mal betroffen

Drittligaaufsteiger Türkgücü München ist zum zweiten Mal in dieser Saison von einer Spielabsage betroffen. Bereits das Auswärtsspiel beim FSV Zwickau war wegen Corona abgesagt worden, allerdings wegen positiver Tests bei den Münchnern. Diese hatten sich dann aber nachträglich als "falsch positiv" herausgestellt. Die Nachholpartie gewann Türkgücü am Mittwochabend 1:0.

Auch Unterhaching gegen Verl abgesagt

Bereits am Donnerstagabend war die für Sonntag angesetzte Partie zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem SC Verl abgesagt worden. Bei den Rheinländern hatte es in einer Testreihe am Mittwoch drei positive Coronafälle gegeben. Die Mannschaft und Teile des Betreuerstabs befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Auch die Partie SV Meppen-Waldhof Mannheim kann wegen gleich sieben Coronafällen im Meppener Team nicht stattfinden. Nachholtermine für die drei Spiele stehen noch nicht fest.