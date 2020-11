Positive Coronafälle bei Meppen: FC Bayern II hat spielfrei

Fußball-Drittligist SV Meppen muss nach sieben positiven Coronatests das zweite Spiel in Folge aussetzen. Nach dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim wurde auch die Begegnung bei Bayern München II am Sonntag abgesagt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, muss die komplette Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam der Meppener bis zum 17. November in der vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne bleiben.

Die Absage der Partie erfolgte auf formellen Antrag des SV Meppen um Trainer Torsten Frings und in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt, teilte der DFB mit. Ein Nachholtermin wurde bisher noch nicht bestimmt.

Bereits sechs Spiele wegen Corona ausgefallen

Damit sind in der 3. Liga schon sechs Spiele wegen Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 ausgefallen. Für die beiden Meppener Partien sowie die Begegnungen FC Hansa Rostock gegen Türkgücü München, SpVgg Unterhaching gegen SC Verl, Hallescher FC gegen Unterhaching und SC Verl gegen FSV Zwickau gibt es nach DFB-Angaben noch keine Nachholtermine.