Portugal dank Ronaldo im Finale der Nations League

Ein herausragender Cristiano Ronaldo hat Portugals Fußball-Nationalmannschaft trotz eines kuriosen Videobeweises ins Finale der Nations League geschossen. Damit hat Portugal 15 Jahre nach der Final-Pleite bei der Heim-EM 2004 nun im Endspiel gegen England oder die Niederlande die Chance auf einen Titel im eigenen Land.

Ronaldo schießt gleich drei Tore

Ronaldo sorgte in der 25. Minute per Freistoß für die Führung, ehe es zu einem kuriosen Ausgleich der Schweizer kam. Denn nachdem der deutsche Schiedsrichter Felix Brych auf Elfmeter für Portugal entschieden hatte, überprüfte er per Video eine strittige Szene auf der Gegenseite und entschied auf Elfmeter für die Gäste, die durch Ricardo Rodrigo trafen (57.). Doch Ronaldo beförderte Portugal schließlich mit zwei weiteren Toren ins Endspiel am Sonntag.