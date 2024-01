Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

PolSKI-Tour: Wellinger schnappt sich nächstes Podest

Bei der PolSKI-Tour ist Andreas Wellinger am Sonntag in Wisla aufs Podest gesprungen. Nach Platz drei am Samstag im "Super Team"-Wettbewerb war er auch im Einzel in guter Form. Auch Karl Geiger flog auf Top-Ten-Niveau.