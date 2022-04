Polizei ermittelt wegen Beleidigung bei Bayernliga-Spiel

Wegen Beleidigung des Schiedsrichters ermittelt die Polizei in Wörth an der Donau (Lkr. Regensburg) gegen einen Funktionär des Bayernligisten SV Donaustauf. Das bestätigte am Dienstag ein Polizeisprecher.

Zwei rote Karten: Situation eskaliert

Auslöser dafür war eine Anzeige des Schiedsrichters, der am Samstag das Spiel in der Bayernliga-Süd zwischen SV Donaustauf und FC Ingolstadt II geleitet hatte. Nachdem der Schiedsrichter in der 2. Halbzeit kurz hintereinander zwei Spieler des SV Donaustauf wegen groben Foulspiels vom Platz gestellt hatte, war die Situation eskaliert.

Polizei alarmiert

Der Funktionär war - so Augenzeugen zum BR - mit nicht wiedergabefähigen Worten auf den Schiedsrichter losgegangen. Der war dann mit den Linienrichtern für 15 Minuten vom Platz gegangen und hatte erst dann das Spiel wieder angepfiffen. Auch eine Polizeistreife war alarmiert worden und am Sportplatz erschienen.

SV Donaustauf verliert

Das Spiel endete 1:5 für Ingolstadt, ein Aufstieg des SV Donaustauf in die Regionalliga dürfte damit vom Tisch sein. Der Sprecher der Polizei in Wörth sagte dem BR, Ergebnisse der Ermittlungen seien in der Woche nach Ostern zu erwarten. Dann gingen die Akten auch an die Staatsanwaltschaft in Regensburg, die über das weitere Vorgehen zu entscheiden habe.