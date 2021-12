Politik beschließt bundesweite Geisterspiele für den Profisport

Aus Sorge vor der hochansteckenden Corona-Variante Omikron hat die Politik entschieden, Zuschauer bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen ab dem 28. Dezember komplett auszuschließen. "Überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden, das betrifft insbesondere Fußballspiele", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie lange diese beim Bund-Länder-Gipfel getroffene Regelung gilt, blieb zunächst offen. Die ersten Rückrundenspiele in der Fußball-Bundesliga dürften aber betroffen sein.

Basketball- und Eishockeyspiele auch betroffen

Damit müssen sich auch die Top-Ligen im Basketball oder Eishockey erneut bundesweit auf Geisterspiele einstellen. Zugleich wurde unter anderen das Programm Corona-Hilfe Profisport verlängert. Dieses wäre am 31. Dezember ausgelaufen.

Im Fußball kurze Winterpause, Handball macht EM-Pause

Die Fußball-Bundesliga macht Pause bis zum 7. Januar, die 2. Bundesliga und die 3. Liga bis zum 14. Januar. Die Basketball-Bundesliga und die Deutsche Eishockey Liga DEL haben auch über die Festtage und den Jahreswechsel Spiele angesetzt. Die Handball-Bundesliga der Männer geht nach dem 28. Dezember in die EM-Pause bis Anfang Februar.

In Bayern bleibt es bei Geisterspielen

Zuletzt durften Stadien und Hallen in einigen Bundesländern zumindest teilweise Zuschauerränge belegt werden. In Bayern hingegen waren schon jetzt keine Zuschauer erlaubt. Auch die Vierschanzentournee-Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hatten bereits Geisterspringen angekündigt. "Für Bayern gibt es kaum Veränderungen", sagte dementsprechend Ministerpräsident Markus Söder.