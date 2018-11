Poledance ist anstrengender als mancher denkt

Klar, beim Thema Poledance denken viele an in Rotlicht gehüllte Orte, die man eher nachts aufsucht. Aber wenn man sich wirklich mal überlegt, wie anstrengend es schon ist, das eigene Körpergewicht nur mit den Händen an so einer Stange zu halten, wird schnell klar, das ist sportlich.

Ein Training baut sich daher auch auf, wie bei vielen anderen Sportarten. Aufwärmübungen, Kräftigung, Dehnung. Dass das alles zu beatlastiger Musik passiert, muss ja kein Nachteil sein. Und dann geht’s ans Gerät. Die Stange mit den Händen greifen und langsam nach oben klettern. Der Begriff zeigt schon die Parallelen zum richtigen Klettern. Und dann das Gewicht an der Stange halten. Das klingt nicht nur ähnlich wie beim Reckturnen. Das ist es auch, und vielleicht sogar noch etwas schwieriger, weil die Stange ja nicht horizontal, sondern vertikal aufgehängt ist.

Sportwissenschaftlich untersucht

Die Uni Würzburg untersucht den Poledance sportwissenschaftlich. Schon die ersten Ergebnisse zeigen: Das ist anstrengend. Nicht nur für die Hände, die Schultern, den Rücken. Nein, auch die Ausdauerleistung war höher, als der Laie vielleicht vermutet. Wer so ein Training, normalerweise geht es über eine Stunde, absolviert hat, der trainiert seinen Kreislauf in etwa wie beim Joggen. Und das Schöne dabei. Man merkt es zunächst gar nicht so sehr, denn die Bewegungen haben viel vom Tanz und Turnen. Dazu noch die Musik und die Atmosphäre, die so gar nicht an eine klassische Muckibude erinnert. Meist wird einem erst danach oder am nächsten Tag so richtig klar, was man geleistet hat.