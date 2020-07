Pokalübergabe: Klopp und Liverpool feiern nach Chelsea-Gala

Wegen Corona: Pokalübergabe ohne Fans

Die Meisterparty im Liverpool-Stadion an der Anfield Road fand ohne Fans statt. Klopp und die Polizei hatten die Liverpool-Anhänger vor der Partie dazu aufgerufen, sich nicht in Anfield zu versammeln. "Macht euch bereit für eine Party. Wenn dieses Virus vorbei ist, dann werden wir eine gemeinsame Feier machen", kündigte Klopp an.