Pokalstreit: Türkgücü schimpft über "Micky-Maus-Gericht"

Der Ton wird rauer im Pokalstreit zwischen Bayerischem Fußball-Verband (BFV) und Türkgücü München. Am Tag nach der Entscheidung des bayerischen Sportschiedsgerichts in Nürnberg, dass der 1. FC Schweinfurt im DFB-Pokal starten kann, kündigte Türkgücü-Geschäftsführer an, vor den Bundesgerichtshof zu ziehen.

Sein Klub könne die Entscheidung vom Dienstagabend "so nicht akzeptieren", erklärte Kothny, der gegen das "Micky-Maus-Gericht" wetterte. Die Verhandlung habe im Sitzungssaal eines Hotels unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden: "Das sagt doch alles aus."

Türkgücü will vor den Bundesgerichtshof

Kothny sprach von einem "traurigen Tag für die Gerichtsbarkeit". Das Urteil sei "so nicht zulässig", es liege "ein schwerwiegender kartellrechtlicher Fehler vor." Der Geschäftsführer kündigte an: "Wir werden das nicht auf uns sitzen lassen und den Fall vor dem Bundesgerichtshof prüfen lassen."

BFV-Präsident Rainer Koch hatte sich nach dem Urteil des Sportschiedsgerichts noch zufrieden geäußert und auf einen Schlussstrich gehofft: "Der BFV steht für sportlich faire Regelungen. Das ist heute auch so gerichtlich bestätigt worden. Und das ist gut so."

"Das wochenlange juristische Schauspiel ist final beendet. Und jetzt halten wir es mit Franz Beckenbauer: Geht's raus und spielt's Fußball." BFV-Präsident Rainer Koch in den sozialen Netzwerken

Eigentlich soll bereits am kommenden Dienstag (3. November) die Pokalpartie zwischen dem 1. FC Schweinfurt und Schalke 04 stattfinden. Inwiefern Türkgücüs Gang vor den Bundesgerichtshof nun für weitere Verzögerung sorgt, ist offen. Die Entscheidung der höchsten Sportgerichtsbarkeit im Freistaat ist üblicherweise letztinstanzlich.