Pokalstreit: Schweinfurt 05 wehrt sich gegen Türkgücü-Vorwürfe

Koch: Türkgücü hat sich nicht an Vereinbarung gehalten

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny hatte die Klage, die in der einstweiligen Verfügung und letztlich in der Absage des DFB-Pokalspiels mündete, u.a. damit begründet, dass Schweinfurt den Aufstieg seines Klubs nicht akzeptiere und dagegen klage. Aus Sicht der Münchner sei Türkgücü der rechtmäßige Teilnehmer am DFB-Pokal, weil man bei Abbruch der Saison in der Regionalliga Bayern Tabellenführer gewesen sei, und der Tabellenführer neben dem bayerischen Pokalsieger (TSV 1860 München) für die erste Hauptrunde gemeldet werden sollte.

BFV-Präsident Rainer Koch sieht die Sache dagegen so: Nach der Meldung Türkgücüs als Aufsteiger sei Schweinfurt Tabellenerster der Regionalliga Bayern und damit rechtmäßiger Pokalteilnehmer. Dies sei so mit beiden Klubs auch abgesprochen gewesen. In "Blickpunkt Sport" sagte er: "Zwar habe auch Schweinfurt den Aufstieg von Türkgücü München attackiert und den Verein damit provoziert, "dennoch haben sie sich bis zum Ende an die Vereinbarung gehalten und nicht geklagt."