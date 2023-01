Pokalspiel gegen Mainz: Kann der FC Bayern "den Bock umstoßen"?

Das Double aus Pokal und Meisterschaft ist regelmäßig das Minimalziel des FC Bayern. Doch in den letzten beiden Jahren war für den Rekordpokalsieger jeweils überraschend in der 2. Runde Schluss. So gesehen ist das Erreichen des Achtelfinals zumindest ein kleiner Erfolg. Die Bayern müssen beim FSV Mainz 05 antreten, aktuell Tabellen-Elfter.

Vom Papier her eine klare Sache - wäre da nicht die Winterkrise, in der sich der FC Bayern gerade befindet. Nur drei Punkte aus drei Spielen, die Bosse werden etwas unruhig.

Wo ist die Bayern-Dominanz?

Auch in der Hinrunde erlebte der Deutsche Meister eine kleine Durststrecke von vier Partien ohne Sieg. Der große Unterschied zum Stotterstart in das Jahr 2023: Damals erarbeiteten sie sich viele Torchancen, bekamen den Ball aber nicht in den Kasten. In den letzten Spielen aber gab es zu wenig Torgefahr, der Rekordmeister wirkte nicht mehr so dominant.

Es scheint, dass die deutschen Nationalspieler das frühe WM-Aus in der Vorrunde noch nicht verkraftet haben - beispielhaft dafür: Jamal Musial, vor der Weltmeisterschaft in Katar noch als neuer Messi gelobt, läuft er aktuell seiner alten Form hinterher. "Nach so einer WM ist es nicht leicht, wieder hochzufahren", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Mainz (Mittwoch, 20.45 Uhr, BR24 Sport Livecenter).

Nagelsmann bleibt optimistisch

Der Coach blickt trotz der durchwachsenen Leistungen seiner Spieler in den letzten drei Spielen zuversichtlich, was das Achtelfinalspiel betrifft: "Generell bin ich ein Optimist und gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden. Ich bin guter Dinge, dass wir wieder aggressiver Richtung Tor spielen werden.

"Es ist ein K.o.-Spiel, daher wäre es sinnvoll, dass wir gewinnen." Julian Nagelsmann

Nagelsmanns einfaches Rezept um wieder erfolgreich zu sein: "Wir müssen unseren sehr guten Fußball im Zentrum wieder finden, um in eine größere Dynamik zu kommen. Ich bin guter Dinge, dass wir das wieder hinkriegen", stellt Nagelsmann fest, betont aber zugleich auch wie wichtig ein Weiterkommen im Pokal ist: "Morgen ist ein ganz wichtiges Spiel, auch um den Bock umzustoßen und in einen Lauf zu kommen, um in den entscheidenden Wochen da zu sein."

Letzte beide Spiele in Mainz verloren

Doch die Bayern sollten gewarnt sein - die letzten beide Gastspiele in Mainz verloren die Münchner. "Generell haben sie Phasen, wo sie hoch zustellen, über weite Strecken haben sie aber eine sehr tiefe Ordnung. Sie werden auch immer wieder Druck machen, das ist auch die Mainzer Schule. Sie werden aber auch Phasen haben, wo sie tief verteidigen und auf Konter setzen. Wir sind vorbereitet und hoffen, dass wir für alle Phasen die richtigen Lösungen haben."