Pokalklatsche: Beflügelte Gladbacher überrollen den FC Bayern

Mit diesem selbstbewussten Auftritt der Gastgeber hatte beim FC Bayern wohl vor dem Klassiker in Gladbach niemand gerechnet. Co-Trainer Dino Toppmüller saß wieder auf der Bank und sah sich gut vorbereitet. Im Hintergrund zog Chefcoach Julian Nagelsmann die Fäden. Die Münchner veränderten die Besetzung nach dem 4:0 gegen Hoffenheim auf drei Positionen: Alphonso Davies, Leon Goretzka und Leroy Sané rückten anstelle von Omar Richards, Marcel Sabitzer und Jamal Musiala, in die Anfangsformation.

VfL in Hochform

Trotz der sicher ausgefeilten Taktikvorgabe des Münchner Cheftrainers lag das offensive Überraschungsmoment beim VfL, der ein Offensivfeuerwerk abzog und dabei noch Hilfe von den Bayern-Stars bekam. Davies spielte einen viel zu ungenauen Pass ins Zentrum in Richtung Thomas Müller. Kouadio Koné spritzte dazwischen und spielte Breel Embolo rechts in der Box an. Der Schweizer setzte sich gegen Abwehrrecke Dayot Upamecano durch, die Kugel rollte wieder vor die Füße vom eingelaufenen Koné und der Youngster vollendet aus 10 Metern in der zweiten Spielminute überlegt ins untere rechte Eck.

Die Bayern-Abwehr kann Gladbach nicht aufhalten

Die Gladbacher spielten beflügelt weiter munter Chancen heraus und verteidigten auch noch gut. In der 11. Minute konnte Neuer gegen Embolo noch retten. Doch nur vier Minuten später musste er erneut hinter sich greifen. Jonas Hofmann hatte in der Box zu viel Platz und einen starken Pass in den Rücken der Bayern-Abwehr gespielt, wo Ramy Bensebasi völlig frei aus vollem Lauf und 14 Metern Torentfernung zum 2:0 einnetzen konnte. Die Bayern waren völlig von der Rolle. Und es kam noch dicker für den Rekordmeister.

Nach einem Foul von Lucas Hernández zeigte Schiedsrichter Stieler auf den Punkt. Bensebaini verwandelte locker gegen Neuer, der nach drei Toren innerhalb von 21 Minuten sichtlich bedient war. Die Bayern fanden in der ersten Hälfte keine Mittel, den Anschlusstreffer zu landen.