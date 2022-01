Pokalhistorie von 1860 München: Hitzeschlacht und bittere Derbys

1966/67: Halbfinal-Derby ohne Happy End für 1860

Drei Jahre später griffen die Löwen wieder nach dem Pokal. Im Halbfinale kam es zum Derby, das Stadion an der Grünwalder Straße war ausverkauft. Der Traum von einem weiteren Finale für 1860 platzte dann jedoch innerhalb von zehn Minuten. Der FC Bayern traf zwischen der 63. und der 75. Minute drei Mal. Zuvor hatte 1860 Düsseldorf und den Meidericher SV geschlagen.

2001/2002: Verrückte Aufholjagd und Elfer-Thriller

Nach den fetten 60er-Jahren folgten die dürren: Erst in der Saison 2001/2002 erreichte 1860 München wieder ein Pokal-Viertelfinale. Das ging zwar verloren, aber die beiden Partien davor hatten es in sich. In der zweiten Runde lagen die Löwen gegen Borussia Mönchengladbach nach 38 Minuten schon 1:3 zurück, bevor sie die Partie drehten und mit einem 4:3 ins Achtelfinale einzogen. Dort wurde der VfB Stuttgart mit 4:2 nach Elfmeterschießen aus dem Weg geräumt.

2007/2008: Zweifelhafter Elfmeter entscheidet dramatisches Derby

Pokal-Viertelfinale, Zweitligist gegen Rekordmeister, volle Allianz-Arena: Es wurde ein hitziges Derby. Benjamin Schwarz und Markus Thorandt mussten mit Gelb-Rot vom Platz, Luca Toni bei den Bayern ebenso.

Lange erwehrte sich 1860 den wütenden Angriffen des FC Bayern, bis Chhunly Pagenburg Miroslav Klose in der letzten Minute der Nachspielzeit an der Strafraumgrenze foulte. Schiedsrichter Peter Gagelmann entschied auf Elfmeter. Franck Ribéry chippte den Ball frech in die Tormitte und besiegelte die bittere Niederlage der wacker kämpfenden Löwen.