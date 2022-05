Pokalgeschichte: Eggesteins Gefühls-Wechselbad

Eigentlich war er war im vergangenen August nach der Niederlage mit seinem damaligen Verein Werder Bremen beim VfL Osnabrück schon ausgeschieden aus dem Cup-Wettbewerb 2021/22. Doch dann wechselte der 25 -jährige Mittelfeldspieler zum SC Freiburg.

Revanche gegen Osnabrück und der Weg bis ins Finale

Und schon war er wieder mitten drin im Pokalgeschehen. Erst revanchierte er sich nachträglich für das erste Ausscheiden, in dem er mit seinem neuen Verein in der zweiten Runde Osnabrück per Elfmeterschießen ausschaltete. Danach setzte er seinen Weg bis ins Finale in Berlin fort.

Eggestein bringt Freiburg ganz nah an den Pokal

Da hätte er zum Helden werden können. Eggestein brachte den SC Freiburg in der 19. Minute gegen RB Leipzig in Führung. Nach der Roten Karte gegen Marcel Halstenberg spielte er mit dem SC Freiburg in Überzahl. Es schien, als ob er die Hand schon am goldenen Pott hatte.

Elfmeterdrama in Überzahl: der Traum ist geplatzt

Doch dann schoss Leipzig durch Christopher Nkunku (76.) den Ausgleich und der SC verlor das Elfmeterschießen. Eggesteins Mannschaftskapitän Christian Günter und sein Vereinskollege Ermedin Demirović verfehlten vom Punkt aus den Kasten. Damit war Eggesteins Traum endgültig geplatzt.

Trost von Trainer Streich

Trainer Christian Streich richtete seine Spieler nach der Niederlage aber gleich wieder wieder auf und bedankte sich bei den SC-Fans - aller Enttäuschung zum Trotz. Dementsprechend standen auch die SC-Profis nach dem Abfiff minutenlang bei ihren Fans vor der Kurve.

"Sie haben eine wahnsinnig tolle Saison gespielt und eine wunderbare erste Halbzeit", sagte Streich nach der Partie. Er betonte, man habe in insgesamt drei Partien gegen Leipzig in der regulären Spielzeit "nicht verloren", erst im Elfmeterschießen. Deshalb könne man das Stadion in Berlin erhobenen Hauptes verlassen. Vielleicht konnte er damit ja auch Eggestein trösten. Immerhin ist Freiburg als Tabellensechster der Fußball-Bundesliga für die kommende Saison ja für die Europa League qualifiziert.