Pokalfinale: Neuer "ganz heiß darauf, den Pokal zu gewinnen"

"Es ist natürlich ein Höhepunkt der Saison. Dieses Mal mit einem anderen Ambiente, wir haben uns das anders vorgestellt. Die Atmosphäre ist normalerweise etwas ganz Besonderes", erklärt Manuel Neuer vor dem Finalfight am Samstag (20.00 Uhr, B5 aktuell überträgt das Spiel live und in voller Länge). Auch wenn die Voraussetzungen unter der Corona-Krise andere sind: "Wir sind ganz heiß darauf, den Pokal zu gewinnen. Das ist unser Ziel", ergänzt der Bayern-Kapitän.

"Wollen das Double nach München holen"

Auch FC Bayern-Coach Hansi Flick wird die Atmosphäre fehlen, die "normalerweise" beim Pokalendspiel im Berliner Olympiastadion herrscht. Es ist nicht zu vergleichen." Am Ziel ändert sich für den Meistertrainer jedoch nichts. "Wir wollen das Double nach München holen." Man gehe die Aufgabe sehr fokussiert an, denn es sei eine Mannschaft zu erwarten, "die uns wehtun kann". Flick glaubt allerdings, dass seine Mannschaft gut eingestellt ist und die Aufgabe schaffen kann. "Die Mannschaft hat sich in der Defensive stark entwickelt, wir stehen besser. Wir müssen gegen den Speed der Leverkusener die richtigen Mittel finden."

Immerhin hat Flick keine Personalsorgen: "Bis auf Javi Martinez und Corentin Tolisso sind alle dabei, auch Niklas Süle." Allerdings mit einer kleinen Einschränkung: "Bei Süle warten wir das Abschlusstraining ab und schauen dann, ob er zum Einsatz kommt."

Leverkusen ehrgeizig und gierig

Auch Leverkusen geht das Duell optimistisch an. Bayern München sei machbar, "aber nicht einfach. Das hängt von uns ab", sagt Leverkusens Chef-Trainer Peter Bosz. "Wir stehen nicht jedes Jahr im Poakalfinale. Natürlich wollen wir gewinnen." Deshalb nimmt die Mannschaft die Herausforderung "ambitioniert, ehrgeizig und gierig an", um endlich wieder einen Titel in die Stadt zu holen, sagt Lars Bender. Die fehlende Fankulisse sollte dabei keine Rolle spielen: "Es geht darum, ein Fußballspiel zu gewinnen."