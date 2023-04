Pokal-Traum geplatzt: Nürnberg verpasst gegen VfB Überraschung

Der Pokalabend endete für den 1. FC Nürnberg mit einer bitteren Enttäuschung. Der Club hatte 2007 beim Pokaltriumph letztmals das Halbfinale erreicht. Am Mittwoch endete der Kampf um die begehrte Trophäe für die Franken mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart schon im Viertelfinale.

Nürnberg hält auf Augenhöhe dagegen

Das Duell im Nürnberger Max-Morlock-Stadion wurde wegen des hohen Fanaufkommens mit halbstündiger Verspätung angepfiffen. Von Beginn an ging es zwar von beiden Teams intensiv zur Sache, Chancen blieben allerdings Mangelware und auch vom Klassenunterschied war in der Anfangsphase wenig zu sehen. Der erste Abschluss gelang Kwadwo Duah in der 25. Minute. Stuttgarts Tormann Fabian Bredlow hatte die Kugel aber sicher. Die Gäste konnten im Gegenzug aus den zunächst unsicheren Abwehr-Aktionen von FCN-Keeper Peter Vindahl kein Kapital schlagen.

Die favorisierte Stuttgarter bekamen den Zweitligisten nicht in den Griff und taten sich vor allem in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit schwer gegen die Nürnberger. Große Chancen und Zählbares kam aber auf beiden Seiten nicht heraus. Den Schwaben fehlte nach vorne die zündende Idee, der FCN zeigte sich zweikampfstark und auf dem Weg zum Tor zwar etwas zielstrebiger, es fehlte aber an der Präzision im letzten Pass. Mit dem 0:0-Halbzeitstand ging es in die Kabine.

Stuttgart drängt auf das erste Tor

In der 51. Minute war dann die erste große Chance des Spiels zu sehen. Vindahl parierte den Kopfball von Waldemar Anton und konnte auch den Nachschuss entschärfen. Die Gäste erhöhten die Schlagzahl und wurden giftiger in ihren Aktionen.

In der 63. Minute verpasste das Hoeneß-Team dannn die dicke Chance zum 1:0-Führung. Vindahl lies Genki Haraguchis Distanzschuss unnötig nach vorne abprallen. Glück für den Club: Pfeiffer schickte den Ball in den Abendhimmel. Doch der Druck wurde größer. Bei der Doppelchance von Guirassy (71.) konnte Vindahl den Nürnberger Kasten noch sauber halten. In der 83. Minute musste der Däne dann doch noch hinter sich greifen. Hiroki Ito hatte das Auge für den freistehenden Enzo Millot, der rechts zu viel Platz hatte und vor Vindahl cool blieb und das Leder über die Linie drückte. Das erste Tor für den Joker im VfB-Dress. In der hitzigen Nachspielzeit gelang den Franken der Ausgleich nicht mehr.