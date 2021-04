Pokal-Halbfinale: Bayern-Frauen wollen jetzt Wolfsburg schlagen

FCB-Frauen wollen dauerhaft an die Spitze

Die Münchnerinnen, in der Bundesliga-Tabelle fünf Punkte vor Wolfsburg, wollen auf jeden Fall ihre Triple-Chance in Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League wahren. "Wir haben vor zwei Jahren eine Strategie erarbeitet, wollen auf Dauer die Nummer eins in Deutschland werden. Das ist das primäre Ziel", sagte Bayern-Sportchefin Rech in dieser Woche im Kicker-Interview.

Meister Wolfsburg holte den DFB-Pokal zuletzt sechs Mal nacheinander, den Meistertitel viermal. Jetzt muss das Team von Chefcoach Stephan Lerch um seine Vormachtstellung bangen. "Wir sind momentan psychologisch definitiv im Vorteil. Ich denke, Wolfsburg weiß genau, dass, wenn sie verlieren, die komplette Saison nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben", sagte sein Bayern-Kollege Scheuer.

Um den Einzug ins Pokalfinale am 30. Mai im Kölner RheinEnergieStadion spielen am Samstag (13.00 Uhr) auch Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg.