Pokal-Aus: Wie können die Bayern die Abwärtsspirale stoppen?

Im Elfmeterschießen in Kiel verloren, damit sind die Bayern zum ersten Mal nach über 20 Jahren wieder in der zweiten Runde im DFB-Pokal rausgeflogen. Eine Niederlage, die sich abgezeichnet hat, denn die Bayern spielen seit Wochen mäßig, sind weit weg von der Form des letzten Jahres.

Nach dem Supersommer mit fünf Titeln, weht dem FC Bayern jetzt ein eisiger Wind ins Gesicht. Zwei Niederlagen in Serie, raus im DFB-Pokal und das zum ersten Mal nach 17 Jahren wieder gegen ein unterklassiges Team. Dazu sind die Münchner in der Abwehr so schwach wie lange nicht mehr. Allein 24 Gegentore in der Bundesliga – da hat sogar der FC Augsburg eines weniger kassiert. Zudem hat noch keine der Neuverpflichtungen so richtig eingeschlagen. Die Bayern taumeln, auch wenn sie in der Bundesligatabelle ganz oben stehen.

Die Frage der Woche

