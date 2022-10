Pokal-Aus für Jahn Regensburg nach 0:3 gegen Fortuna Düsseldorf

Der Jahn ließ sich von der Fortuna schnell die Schneid abkaufen. Nachdem dann auch noch der Torhüter Dejan Stojanović gehörig patzte, stand es 1:0 für die Gäste. Anstatt den Schuss von Kristoffer Peterson zur Seite abzulenken, lenkte er die Kugel über seinen eigenen Körper hinweg in den eigenen Kasten. Wenige Minuten später legte Dawid Kownacki per Kopf das zweite Tor nach (16.).

0:3 kurz vor dem Pausenpfiff

In der Folge waren die Düsseldorfer das spielbestimmende Team, ehe die Regensburger kurzzeitig den Schalter umlegten etwas aufdrehten. So musste Florian Kastenmeier musste unter anderem gegen Kaan Caliskaner (39. und 41.) mehrmals retten. Kurz vor dem Pausenpfiff vollendete aber Emmanuel Iyoha (45. +1) einen gut herausgespielten Angriff zum 0:3. Damit stand Düsseldorf beim Gang in die Kabine mit einem Bein im Achtelfinale.

Regensburg zeigt keine Gegenwehr

Für Regensburg musste ein Wunder her, um noch eine Chance zu haben. Doch die Fortuna lief hoch an und setzte die Hausherren damit unter Druck. Regensburg hingegen wirkte weiter ungefährlich. Nur Lasse Günther (60.) schlenzte die Kugel knapp über den Kasten. Damit mussten sich die Oberpfälzer am Ende mit dem Pokal-Aus abfinden.