Pokal-Aus für chancenlosen 1. FC Nürnberg gegen den HSV

In der ersten Halbzeit hatte der HSV wesentlich mehr vom Spiel und insgesamt sieben Eischussmöglichkeiten. Der Club hingegen näherte sich kaum einmal dem Tor von Julian Pollersbeck und blieb ohne Torabschluss. Die größte Möglichkeit hatten die Hanseaten in der 19. Minute. Doch da war der Ex-HSV-Torhüter Christian Mathenia schnell genug unten und konnte strammen Schuss von Lewis Holtby halten, den Sebastian Kerk noch abgefälscht hatte. Nur weil dessen Freistoßflanke zu lang geschlagen war, kam Lukas Mühl (37.) nicht an den Ball und Pollersbeck konnte die einzige Eischussmöglichkeit der Franken in den ersten 45 Minuten abfangen.

"Wenn wir so eine Leistung am Samstag bringen, gibt es ein böses Erwachen." Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia

Seltene Konterversuche brotlose Kunst

Beide Trainer nahmen ihre Gelb-Rot-gefährdeten Spieler aus der Partie: Michael Köllner brachte kurz vor der Halbzeitpause Eduard Löwen für Enrico Valentini. Gleich nach dem Wiederanpfiff ersetzte Hannes Wolf den Gelbsünder Orel Mangala durch Vasilije Janjicic. Die wenigen Konterversuche der Nürnberger (52.) erwiesen sich alle als brotlose Kunst. Die Forstsetzung der Hamburger Überlegenheit zahlte sich hingegen aus. Berkay Özcan (54.) konnte den 1:0-Führungstreffer aus elf Metern erzielen. Mühl musste dazwischen gehen, sonst hätte Hamburg (57.) auf 2:0 erhöht. Eine Viertelstunde vor Spielende schaltete der HSV den Offensivgang etwas zurück. Nürnberg konnte dies aber mit seinen wenigen und missglückten Versuchen nicht ausnutzen. Als Kevin Goden nach einem Krampf (86.) nicht mehr weitermachen konnte, musste der Club die Partie in Unterzahl beenden, weil bereits dreimal gewechselt worden war.