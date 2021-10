Pokal-Aus: Der FC Bayern erlebt einen rabenschwarzen Tag

Die Bayern restlos bedient

Wie kann so etwas passieren? Der Auftritt hinterließ große Fragezeichen: "Das ist schockierend. Wir waren nicht da, haben in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf gewonnen. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Es war ein kollektiver Blackout", sagte Hasan Salihamidzic in der ARD. "Ich kann mir einfach nicht erklären, warum wir gar keine Zweikämpfe angenommen haben."

Allerdings war es schon von Anfang an für das erfolgsverwöhnte Starteam nicht rund gelaufen. Für BR24-Reporter Taufig Khalil war "das frühe Tor auf jeden Fall der Büchsenöffner für Borussia Mönchengladbach." Danach habe man gesehen, dass Abwehrmann Dayot Upamecano total verunsichert war und "einen Fehler nach dem anderen gemacht" hat. Für Khalil hat allerdings auch der Trainer an der Seitenlinie gefehlt, der in dieser Situation noch etwas verändern kann. "Die Mannschaft spielte so dermaßen weit unter ihrer Form. Aber wirklich auch jeder." Deshalb kann so etwas auch passieren: "Sie haben Embolo überhaupt nicht unter Kontrolle gebracht."

"Natürlich wollen wir, dass der Trainer da ist. Ich glaube aber, dass das heute wenig mit Dino (Toppmöller) zu tun hatte. Es ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte." Hasan Salihamidzic

Note sechs für das Bayernspiel

BR24-Sportreporter Edgar Endres findet es allerdings zu einfach, das Ganze nur an Julian Nagelsmann aufzuhängen. Denn er habe "so desolate Bayern seit langem nicht mehr gesehen". Für ihn war die komplette Mannschaft von der Rolle, Zweikämpfe haben gefehlt, die Passquote war schwach", zudem war aus seiner Sicht die Torchancenausnutzung miserabel. "Es gab ja zwei, drei erstklassige Chancen." Deshalb: "Insgesamt die Note sechs für das Bayernspiel."