Plötzlich viral: EHC Waldkraiburg erlangt Internet-Berühmtheit

Schlägerei-Szene: Keine Angst vor schlechter PR

Araujo war durch die Bandenwerbung eines Autohauses mit Standorten in Altötting und Waldkraiburg auf die Region um Waldkraiburg gekommen. Der Anfangsverdacht fiel auf die Black Hawks Passau. Eine Sackgasse. Bis der Kanadier schließlich auch in der vierten Liga nach Eishockeyteams zu suchen begann und dort schließlich die weiß-gelben Trikots des EHC Waldkraiburg sah.

Durch die Schlägerei, die während des Spiels zu sehen war, kam der TikToker sogar auch noch auf das exakte Spiel: Ein 2:1 Sieg der Waldkraiburger gegen den Erzrivalen Dorfen. Schlechte Publicity wegen der rabiaten Szene befürchtet Klose nicht: "Erstens gehört das einfach zum Eishockey dazu und zweitens haben wir die Szene ja selber in den Playoff-Trailer gepackt. Das ist schon in Ordnung."

Keine Finanzspritze für den EHC

Auf einen Geldsegen kann der Verein wohl erstmal nicht hoffen. Laut Klose sind weder die Dauerkartenverkäufe sprunghaft gestiegen, noch habe die Produktionsfirma viel Geld für die Rechte am Bildmaterial überwiesen. "Unser Pressesprecher hat sich jetzt mal mit der Produktionsfirma in Verbindung gesetzt. Mal sehen, was dabei rauskommt", sagt Klose, der selber gerne die Serie schaut - "wenn mal Zeit ist. Mit dem Eishockey bin ich schon sehr beschäftigt."