Playoffs: FC Bayern verliert erstes Duell gegen Barcelona

Fürs Halbfinale drei Spiele gewinnen

Das Team, das als erstes drei Partien der Serie gewinnt, qualifiziert sich für das Halbfinale. Für die Mannschaft von Cheftrainer Andrea Trinchieri steht am Donnerstag (21.4., 20.00 Uhr) ein weiteres Auswärtsspiel an. Die Münchner müssen sich mindestens einen Sieg bei den Katalanen sichern. Nur so haben sie in den beiden Heimpielen (27.4., 20.30 Uhr und 29.4., 20.45 Uhr) die Möglichkeit, weiter zu kommen. Bei Gleichstand wird eine fünfte Partie ausgetragen.