Deutsche Eishockey Liga: Showdown an Spieltag sechs

Im zweiten Anlauf will Titelverteidiger EHC Red Bull München den Halbfinaleinzug in den Play-offs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft perfekt machen. Bei den Eisbären Berlin geht es für das dominierende Team der vergangenen drei Spielzeiten am Abend (Bully 19.30 Uhr) darum, ein siebtes Viertelfinalspiel zu vermeiden. Bereits zum 26. Mal stehen sich die beiden Finalisten der Vorsaison seit März 2017 gegenüber.

Fünf Tage nach dem 0:3 zuhause gegen die Berliner muss der Hauptrunden-Zweite allerdings auf Nationalspieler Konrad Abeltshauser verzichten. Der Verteidiger fällt mit einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

Augsburger Panther auch mit Verletzungspech

Auch die Augsburger Panther führen in der Serie gegen die Düsseldorfer EG mit 3:2 und brauchen noch einen Sieg in Düsseldorf (Bully 19.30 Uhr) für das Weiterkommen. Allerdings müssen die Schwaben für den Rest der Saison auf Stürmer T.J. Trevelyan verzichten. Der Angreifer erlitt in in Spiel vier des Viertelfinales am vergangenen Freitag (22.03.2019) eine Muskel- und Sehnenverletzung an der Oberschenkelrückseite. Deshalb muss er drei Monate pausieren. Die DEG hat im sechsten Duell mit dem Überraschungsdritten Augsburg Heimrecht.

Heimspiel für Ingolstadt, nur Nürnberg schaut schon zu

Der ERC Ingolstadt kann hat Heimrecht gegen die Kölner Haien und können mit einem Sieg den Rheinländern das vorzeitige Saisonaus bescheren. AUch bei den Oberbayern beginnt die Partie um 19.30 Uhr. Als einziges Team hat bislang der Hauptrunden-Erste Adler Mannheim den Einzug ins Halbfinale geschafft. Das Team von Trainer Pavel Gross behauptete sich gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 Siegen.