Playoff-Halbfinale: Grizzlys gleichen gegen München aus

Hauptrundengewinner Red Bull München hat in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg den 1:1-Ausgleich kassiert. In Spiel zwei unterlag der Topfavorit bei den Niedersachsen 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Den Auftakt hatten die Münchner am Freitag souverän mit 5:2 für sich entschieden.

Doppelschlag bringt Grizzlys auf die Siegerstraße

Vor 4.255 Zuschauern in der Eisarena Wolfsburg sorgten Tyler Morley und Darren Archibald in der 16. Spielminute mit einem Doppelschlag binnen 19 Sekunden für die 2:0-Führung der Grizzlys. Filip Varejcka (28.) verkürzte für die Gäste. Im Anschluss drängte München weiter auf den Ausgleich, doch der Wolfsburger Spencer Machacek (48.) sorgte für das 3:1. Der erneute Anschlusstreffer für die Bayern durch Patrick Hager (54.) war zu wenig.

Die dritte Begegnung der Best-of-Seven-Serie findet am Dienstag in München statt (19.30 Uhr). Im zweiten Halbfinale stehen sich die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt (16.30 Uhr) gegenüber. Die Adler führen in der Serie mit 1:0.