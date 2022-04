Playdowns-Sieg gegen Bad Tölz: Bayreuth Tigers bleiben in DEL2

Die Bayreuth Tigers spielen auch in der kommenden Saison in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga DEL2. Am Dienstagabend setzten sich die Bayreuther in Bad Tölz gegen die Tölzer Löwen in der Verlängerung mit 4:3 durch und sicherten sich so den vierten Sieg im sechsten Spiel der Abstiegsrunde.

Tölzer Löwen steigen in die Oberliga ab

Zum siebten Aufeinandertreffen der "Best-of-Seven"-Serie am Donnerstag in Bayreuth kommt es damit nicht mehr. Bayreuth bleibt der DEL2 erhalten, die Tölzer Löwen stehen als Absteiger in die Oberliga fest. Den Siegtreffer erzielte der Top-Torjäger der Tigers, Ville Järveläinen, der die "Overtime" mit seinem insgesamt dritten Treffer an diesem Abend nach nur 90 Sekunden beendete.

Bayreuth Tigers zuvor gegen Selber Wölfe unterlegen

Den Abstieg aus der DEL2 machten in dieser Saison neben Bayreuth und Bad Tölz die Selber Wölfe und die Lausitzer Füchse unter sich aus. Während Bayreuth in der ersten Runde der sogenannten Playdowns gegen Selb den Kürzeren zog, waren die Löwen den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser in Sachsen unterlegen.

Klassenerhalt mit neuem Trainer

Wegen anhaltender Negativserie hatten sich die Bayreuth Tigers erst im Januar von ihrem langjährigen Trainer Petri Kujala getrennt. Kujala hatte die Tigers in der Saison 2018/19 übernommen. Bayreuths neuer Trainer ist Robin Farkas.