Playdowns in der DEL2: Bayreuth Tigers führen gegen Selber Wölfe

In der zweithöchsten deutschen Eishockey Liga, der DEL2, haben die Bayreuth Tigers das erste Spiel der Abstiegsrunde gegen die Selber Wölfe gewonnen. Am Mittwochabend setzten sich die Bayreuther im eigenen Kunsteisstadion mit 4:3 gegen den Erzrivalen aus dem Landkreis Wunsiedel durch.

Die Tore für Bayreuth erzielten Cabana, zweimal Hudecek und Schug. Für Selb trafen Miglio, Leavens und Hechtl. Vertreter aus Selb sprachen im Vorfeld von einem Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen, Bayreuth von brisanten und alles andere als normalen Eishockeyspielen.

Bayreuth oder Selb: Wer vier Spiele gewinnt bleibt in der DEL2

Noch mindestens drei Mal müssen die beiden Mannschaften bis nächsten Dienstag gegeneinander antreten. In der sogenannten Playdown-Runde bleibt das Team weiter in der DEL2, das zuerst vier Spiele gewinnt. Der Unterlegene der "Best-of-Seven-Serie" kämpft schließlich gegen die Tölzer Löwen oder die Lausitzer Füchse aus dem sächsischen Weißwasser um den Klassenerhalt.

Nächstes Spiel der Playdowns am Freitag

Die Selber Wölfe beendeten die Hauptrunde auf dem 14. und somit letzten Tabellenplatz, die Bayreuth Tigers auf dem 11. Platz. In der Hauptrunde konnten die Bayreuther drei von vier Aufeinandertreffen gegen Selb für sich entscheiden. Das nächste Spiel findet am am Freitag ab 19.30 Uhr in Selb statt.

Spiele gegen den Abstieg im Zwei-Tages-Rhythmus

Die weiteren Termine sind: Sonntag, 20. März, 17 Uhr in Bayreuth und Dienstag, 22. März, 19:30 Uhr in Selb. Werden weitere Partien nötig, um eine Entscheidung herbeizuführen, so finden die Spiele statt am Freitag, 25. März, 20 Uhr in Bayreuth, Sonntag, 27. März, 17 Uhr in Selb und Dienstag, 29. März, 20 Uhr in Bayreuth.