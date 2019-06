Play-offs: Bayern-Basketballer vor Finaleinzug

Drei Siege braucht eine Mannschaft, um sich in der Best-of-Five-Serie durchzusetzen. Hatte die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic Spiel eins noch recht knapp gewonnen, war Spiel zwei in Vechta eine klare Angelegenheit für den Favoriten. Viereinhalb Minuten vor dem Ende hatten sich die Bayern einen 23-Punkte-Vorsprung erspielt. Den ließen sie sich nicht mehr nehmen und gewannen so deutlich.