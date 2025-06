Vor Nations League: Pariser Fans beschädigen Arena-Rasen

Viel Arbeit für die Münchner Greenkeeper vor Nations-League-Spiel

Große Löcher klaffen nun im Strafraum der Allianz Arena. Wo vorher sattes Grün war, ist nun nur noch Braun. Pikant: Am Mittwoch (21.00 Uhr/live in der Radioreportage) findet das Halbfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft im Final Four der Nations League gegen Portugal in der Münchner Arena statt. Auch das Endspiel der "Mini-EM" am 8. Juni, in dem Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich auf die DFB-Elf warten würden, steigt im Stadion des FC Bayern. Für die Greenkeeper kommt nun jede Menge Arbeit zu, damit die wichtigen Duelle ohne holprige Geläuf stattfinden können.

PSG mahnt seine Fans zur Zurückhaltung

PSG reagierte via X auf den Vorfall und mahnte seine Fans zur Zurückhaltung. "Dieser Sieg gehört uns allen! Damit geht die Verantwortung einher, es mit Stolz, Respekt und Freundlichkeit zu feiern. Wir rufen alle Unterstützer dazu auf, unsere Farben und Werte zu ehren, indem sie auf sichere und vereinte Weise feiern. Auf geht's, Paris!"