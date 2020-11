Platz zwei in Ruka - Eisenbichler weiter auf Höhenflug

Der tschechische Skispringer Filip Sakala ist vor dem zweiten Einzelwettbewerb im finnischen Kuusamo positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Team Tschechiens mit vier Springern trat darauf am Sonntag nicht mehr an. Sakala war nach eigenen Angaben bereits im Sommer an Corona erkrankt gewesen. Zudem wurden in Kuusamo der bulgarische Chefcoach Matjaz Zupan sowie sein Co-Trainer positiv getestet. Wladimir Sografski als einziger Springer der Bulgaren in Kuusamo zog sich ebenfalls vom Wettkampf zurück. In Finnland fehlte das komplette A-Team Österreichs nach einer Reihe positiver Tests unter anderem bei den Topstars Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer. Auch Russland war nach einem positiven Test von Michail Maximotschkin nicht am Start.